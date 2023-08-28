Москва, 28 августа, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Англосаксы хотят сформировать «конфликтный периметр» вокруг России и Китая ради поддержания своей паразитической модели существования. Об этом 28 августа заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью «Российской газете».

scrf. gov.ru Алексей Шевцов.

Он отметил, что англосаксы не заинтересованы в суверенитете и развитии государств, которые они контролируют.

«Их цель — получить в своё распоряжение ресурсы, жизненно необходимые им для поддержания своей паразитической модели существования», — сказал Шевцов.

Он добавил, что для них гораздо важнее создать вокруг своих геополитических противников, которыми сегодня являются Россия и Китай, «конфликтный периметр».

Кроме того, Шевцов подчеркнул, что США и ЕС угрозами вторичных санкций, политическим давлением и шантажом стремятся заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией во всех областях — политической, экономической, гуманитарной, культурной и в сфере безопасности.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Шевцов заявил, что Запад ещё до российской спецоперации рассчитывал превратить Белоруссию во «вторую Украину». Он отметил, что военно-политическое и экономическое давление на Минск со стороны западных государств усилилось до того, как Россия начала СВО. Запад открыто спонсировал белорусских «змагаров» и готовил боевиков.