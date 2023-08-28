Москва, 28 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Запад ещё до российской спецоперации рассчитывал превратить Белоруссию во «вторую Украину», заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что военно-политическое и экономическое давление на Минск со стороны западных государств усилилось до того, как Россия начала СВО. Запад открыто спонсировал белорусских «змагаров» и готовил боевиков.

«По сути, из страны хотели сделать вторую Украину, ещё одну «анти-Россию», — сказал Шевцов.

По его словам, Россия и Белоруссия по поручению обоих президентов ведут работу над обновлением концепции безопасности Союзного государства. На основе всестороннего анализа международной обстановки, пояснил он, будут определены ключевые направления и механизмы реализации общих задач по обеспечению безопасности и стабильности.

Как сообщало ИА Регнум, российское тактическое ядерное оружие, по словам Швецова, было размещено в Белоруссии из-за агрессивного поведения западных соседей у границ Союзного государства. Он добавил, что по той же причине увеличен боевой потенциал авиационной составляющей совместной региональной группировки войск.