Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 28 августа, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В Ноябрьске 62-летний мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые пришли забирать его машину, передаёт Telegram-канал 112 со ссылкой на осведомлённые источники.

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По этим данным, мужчина отказался пускать судебных исполнителей в собственный дом и начал стрелять в воздух из охотничьего ружья. Приставы отошли на безопасное расстояние, а мужчина поджёг автомобиль и заперся в доме, угрожая его сжечь.

Сотрудники правоохранительным органов уже находятся на месте происшествия, ведутся переговоры.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года в ходе уличного конфликта в Подольске Московской области один человек получил ранения. Его оппонент открыл стрельбу из травматического пистолета, произведя несколько выстрелов. Правоохранительные органы начали проверку.

В Хабаровске в августе 2023 года во время рейдовых мероприятий на автовокзале пострадал сотрудник Росгвардии. Один из мигрантов, в отношении которых проводилась проверка, попытался скрыться и допустил наезд на сотрудника службы. Чтобы пресечь его действия, было применено оружие. Пытавшийся бежать мигрант также получил ранение. Оба пострадавших были госпитализированы. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.