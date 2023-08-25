Хабаровск, 25 августа, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В Хабаровске во время рейдовых мероприятий на автовокзале пострадал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Ю. Чудинова/Ямал-Медиа/ТАСС

Инцидент произошёл ночью 24 августа.

«Один из проверяемых предпринял попытку скрыться и допустил наезд на сотрудника. В целях пресечения противоправных действий мужчины было применено оружие», ― сообщила старший помощник руководителя СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Дарья Немцова.

Также ранения получил и пытавшийся сбежать мигрант.

«В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», ― добавила представитель следственного ведомства.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ).

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, мигранта ранили в спину, так как стреляли в заднее стекло автомобиля, на котором он пытался скрыться. По его словам, в больнице также находятся два пострадавших силовика.

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, выстрелы на автовокзале в Хабаровске раздались поздно вечером 24 августа. Стрельба произошла во время рейда полиции.

Один из проверяемых предпринял попытку скрыться. Он запрыгнул в автомобиль и резко рванул, сбив сотрудника ФСБ. По машине беглеца открыли огонь и ранили его. Мужчину задержали уже через минуту.