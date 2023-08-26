Подольск, Московская область, 26 августа, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Один человек пострадал во время стрельбы в подмосковном Подольске, сообщили в пресс-службе МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительной информации, между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них произвёл выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошёл 25 августа на Тепличной улице. Во дворе доме повздорили двое мужчин. Дебоширом оказался 38-летний местный житель.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и с какой целью мужчина открыл стрельбу.

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровске во время рейдовых мероприятий на автовокзале пострадал сотрудник Росгвардии. Стрельба произошла во время вечернего рейда полиции. Один из подозрительных нелегалов, испугавшись облавы, запрыгнул в автомобиль и, пытаясь скрыться, резко рванул, сбив сотрудника ФСБ. По машине беглеца открыли огонь и ранили его.

В апреле пьяный угонщик устроил погоню со стрельбой на автодороге Санкт-Петербург — Псков в Ленобласти. Сотрудники полиции, преследуя злоумышленника, открыли стрельбу по колёсам автомобиля, на котором он пытался скрыться.

В центре Москвы на Моховой улице произошёл конфликт между водителями автомобилей. Один из участников конфликта применил травматическое оружие против оппонента.