Москва, 23 августа, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Рабочую встречу провёл президент России Владимир Путин с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Мероприятие состоялось в ночь на 23 августа в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в республике. В частности, врио главы ЛНР доложил президенту России, что ситуация в регионе остаётся напряжённой, но стабильной, без обострений. Кроме того, Пасечник рассказал Путину о формировании органов власти в ЛНР.

Также Пасечник отметил, что бюджетная система ЛНР выстроена в полном соответствии с законодательством России, все органы публичной власти в регионе открыли соответствующие казначейские счета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры связи в Донецкой и Луганской народных республиках.