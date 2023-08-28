Москва, 28 августа, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

По его словам, после прохождения холодного фронта 2 сентября произойдёт сброс аномального тепла, но до вполне комфортных значений. По ночам в российской столице ожидается не ниже +10…+15 градусов, днём — от +21 до +26 градусов.

Тишковец уточнил, что 20-градусное тепло продержится в Москве практически всю первую декаду сентября. Лишь к середине сентября осень начнет вступать в свои права. В целом сентябрь ожидается на два градуса теплее климатической нормы, добавил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в конце лета и начале осени ожидается красивая и тёплая погода. По его словам, во второй половине недели ожидается температура воздуха +21… +26 °C и небольшие дожди.

Синоптик добавил, что 29 августа в столице будет облачно с прояснениями и небольшой дождь, однако уже днём 30 августа в Москве будет +19… +24 °C.