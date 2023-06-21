Владивосток, 21 июня, 2023, 03:30 — ИА Регнум. На территории Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта №1 произошёл пожар, огонь распространился на четыре автобуса, сообщили 21 июня в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Mchs.gov.ru Пожарные

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814526" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Во Владивостоке сгорели четыре пассажирских автобуса

«Предварительно установлено, что возгорание автобуса произошло около 06:00 (местное время) перед выходом на линию. Пламя перекинулось на рядом припаркованные автобусы», — уточнили в ведомстве.

В результате пожара повреждены четыре автобуса, используемые для пассажирских перевозок на регулярных маршрутах.

По факту происшествия организована прокурорская проверка.

Погибших и пострадавших нет. В 08:40 по местному времени пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила около 50 кв. метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в подмосковном Ногинске на огороженной парковке по улице Карякин Луг загорелись автобусы. В результате возгорания сгорели 35 транспортных средств.

18 февраля в пермском городе Соликамске сгорел пассажирский автобус. Площадь пожара составила 18 кв. метров. Из автобуса до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 15 человек, в том числе четырёх несовершеннолетних.