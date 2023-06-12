Стамбул, Турция, 12 июня, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Туриста из России убили в центре Стамбула 12 июня, передал телеканал Habertürk.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Погибший — гражданин России Вячеслав Нечипорчук. В стамбульском районе Таксим у него произошла драка с четырьмя вымогателями, пытавшимися отнять телефон.

В результате российский турист, который оказал сопротивление, погиб от ножевого ранения. Врачи не успели спасти его.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3812664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА Регнум, 7 июня на Пхукете с огнестрельными ранениями госпитализировали россиянина после нападения на улице. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение мотоциклиста на водителя автомобиля.

Как выяснилось, пострадавший — владелец местного кафе. Подозреваемого в покушении гражданина Казахстана задержали при попытке улететь в Москву.