В центре Стамбула убили туриста из России
Haberturk: четверо грабителей зарезали российского туриста в центре Стамбула
Стамбул, Турция, 12 июня, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Туриста из России убили в центре Стамбула 12 июня, передал телеканал Habertürk.
Погибший — гражданин России Вячеслав Нечипорчук. В стамбульском районе Таксим у него произошла драка с четырьмя вымогателями, пытавшимися отнять телефон.
В результате российский турист, который оказал сопротивление, погиб от ножевого ранения. Врачи не успели спасти его.
Как ранее сообщало ИА Регнум, 7 июня на Пхукете с огнестрельными ранениями госпитализировали россиянина после нападения на улице. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение мотоциклиста на водителя автомобиля.
Как выяснилось, пострадавший — владелец местного кафе. Подозреваемого в покушении гражданина Казахстана задержали при попытке улететь в Москву.