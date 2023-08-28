Лондон, 28 августа, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Засуха и дефицит воды в европейских странах приводят к уменьшению урожайности в европейских регионах. Ситуация осложняется аномально жаркими температурами, ростом числа природных пожаров и плохой политикой. Об этом 27 августа пишет Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА REGNUM Засуха

Издание приводит данные, доказывающие возрастание количества и интенсивности засух в ЕС. В частности, за период с 1976 по 2006 год, количество засух выросло на 20% и это ещё не предел. В то же время специалисты Института мировых ресурсов (WRI) спрогнозировали, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%. Это на 16% выше прогноза McKinsey от 2009 года.

На фоне «водного кризиса» аналитики прогнозируют беспорядки в самых крупных странах-потребителях воды — Франции и Испании. Последствия ударят в первую очередь по фермерам, но также он скажется и на производителях электроэнергии, так как вода нужна для гидроэлектростанций и для охлаждения АЭС.

Глава группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейв указал, что в Европе нет ни государства, полностью защищённого от «водного кризиса».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле так называемые «камни голода» прошлых столетий показались на поверхности обмелевшей из-за жары реки Эльбы в Германии. «Камнями голода» в Германии и Чехии называют высеченные на речных валунах отметки и предупреждения о засухе и голоде. Один из самых известных камней находится в Чехии и гласит: «Плачь, когда увидишь меня».

По мере усиления отлива на берегах становится видно всё больше участков русла реки и многовековых камней с отметинами, что вдобавок, затрудняет судоходство.

Следом за жарой и засухой на Европу обрушились лесные пожары. Огонь уничтожил сотни домов на испанском острове Ла-Пальма. В Греции горят леса западнее Афин, на острове Родос и полуострове Пелопоннес. Температурные рекорды приводят к тому, что энергетические компании вынуждены прибегать к использованию нефти и угля вместо возобновляемых источников энергии,