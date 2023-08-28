Вашингтон, 28 августа, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Продукция американской корпорации Apple может подорожать из-за напряжённых отношений Соединённых Штатов Америки и Китая. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По данным агентства, отношения двух стран вынуждают американские компании выводить из Китая часть производства в другие азиатские страны. На данный момент около 80% производства Apple связаны с Китаем.

«Возможно, рост затрат не в полной мере отразится на окончательной цене, так как это может повредить рынку», — предположил эксперт Bloomberg Стивен Ценг.

Кроме того, не менее 15 подрядчиков Apple на сегодняшний день находятся в Индии, а новая модель мобильного телефона iPhone 15 также будет производиться в этой стране.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что выпуск нового iPhone 15 может задержаться из-за проблем с комплектующими. Согласно данным издания 9to5Mac, у новой модели будет продвинутый сенсор изображения от Sony для основной камеры, а японская компания не сможет своевременно обеспечить поставки.