Хараре, 28 августа, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Глава оппозиционной партии Нельсон Чамиса выступил против результатов президентских выборов в Зимбабве и заявил о нарушении законов в ходе процесса. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в столице страны 28 августа.

Зимбабве

«Мы не принимаем результаты самих президентских выборов. Процесс выборов проходил неправильно. <…> Были нарушены некоторые законы страны», — заявил Чамиса. Он также призвал своих региональных партнёров выступить против результатов голосования.

Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что рассчитывает на солидарность сторонников.

Как передавало ИА Регнум, по итогам прошедших в Зимбабве президентских выборов Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок, набрав 52,6% голосов. Его главный конкурент, лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» Нельсон Чамиса набрал 44%.