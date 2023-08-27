Хараре, 27 августа, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва остаётся на посту главы государства на второй срок. Об этом 27 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на избирательную комиссию страны.

Khulumaafrika.com Эммерсон Мнангагва

Отмечается, что победа Мнангагвы не была неожиданностью, так как аналитики заявили, что на выборах наблюдалось смещение конкуренции в сторону правящей партии. Действующий лидер Зимбабве набрал по итогам выборов 52% голосов.

Отмечается, что ключевой соперник Мнангагвы, лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» (Citizens' Coalition for Change, CCC) Нельсон Чамиса, получил 44% голосов избирателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Мнангагве вертолёт. Подарок зимбабвийский лидер получил в рамках саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.