Москва, 28 августа, 2023, 03:30 — ИА Регнум. В московских аэропортах Внуково и Домодедово задержано и отменено около 20 авиарейсов. Об этом в ночь на 28 августа свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

По состоянию на 03:00 мск в аэропорту Внуково задержаны 13 авиарейсов. В Домодедово задержаны два авиарейса, ещё три отменены. Кроме того, задержан один авиарейс в Шереметьево.

В подмосковном Жуковском изменений в графике прилётов и вылетов воздушных судов нет.

По данным ресурса Flightradar24, в воздушном пространстве на юго-западе и юго-востоке Москвы не наблюдается ни одного самолёта. С чем связаны причины задержек и отмен авиарейсов не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве наблюдается густой туман, который продержится, по прогнозам метеорологов, до 09:00 мск 28 августа. Водителям рекомендованы быть внимательнее на дорогах, так как ухудшение видимости составляет 200-700 метров.