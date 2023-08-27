Киев, 27 августа, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины опасаются переносить боевые действия на территорию Российской Федерации из-за риска остаться в этом случае без союзников, готовых поддерживать Украину вооружением. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей в рамках интервью телеканалу.

В воскресенье, 27 августа, Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре Украина получит от западных союзников новые средства противовоздушной обороны, бронетехнику, артиллерию, средства для разминирования, а также дополнительные боеприпасы различных типов.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о том, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. По его словам, в рамках встречи были внесены корректировки относительно будущих действий на линии боевого соприкосновения.