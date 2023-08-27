Киев, 27 августа, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генштабов наших партнёров, практически каждый день», — сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада» 26 августа.

Он также подчеркнул, что подобные встречи проводятся с целью внести корректировки относительно ресурсов ВСУ и действий на линии боевого соприкосновения. Также обсуждаются возможные поставки дополнительных дальнобойных ракет, бронетехники и другого вооружения.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание The Guardian сообщило, что Валерий Залужный провёл встречу с начальником штаба обороны Энтони Радакином. По данным источника, они обсуждали возможность разработки новой стратегии после провала украинского контрнаступления.