Вашингтон, 27 августа, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Новые iPad Pro впервые могут получить OLED-дисплей, сообщило 27 августа агентство Bloomberg. При этом ожидается, что планшеты не представят на ежегодной презентации Apple в сентябре.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным агентства, выпуск новых iPad планируется начать не раньше весны или лета 2024 года. Планшет станет первым крупным обновлением продукта с 2018 года.

Новые модели перейдут на процессор следующего поколения М3. Помимо этого, клавиатура Magic может получить увеличенный трекпад. По данным Bloomberg, новые планшеты будут 11-дюймовыми и 13-дюймовыми. Максимальный размер продающихся iPad — 12,9 дюйма.

Как сообщало ИА Регнум 22 августа, выпуск нового iPhone 15 Pro Max может задержаться из-за комплектующих. Apple объявила о продаже нового флагманского смартфона iPhone 15 Pro Max в конце сентября, но задержка может продлиться до начала или середины октября. У этой модели, которая станет самой дорогой, будет продвинутый сенсор изображения от Sony для основной камеры. По предварительным данным, японская компания не может обеспечить своевременные поставки из-за производственных проблем. При этом отмечается, что iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro должны появиться в продаже 20 сентября.