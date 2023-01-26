Донецк, 26 января, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Американские и немецкие танки, поставленные на Украину, будут уничтожаться новейшим российским боевым роботом, заявил 26 января экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА «Новости».

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

По словам Рогозина, ударный вариант робота «Маркер» имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Поэтому, робот может автоматически определять технику противника.

»… как только начнутся поставки войскам Украины танков «Абрамс» и «Леопард», «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», — сказал Рогозин.

Кроме того, робот может автоматически распределять цели по приоритету, поражая, в первую очередь, самый важные объекты, те же танки «Абрамс» и «Леопард».

Рогозин заявил, что четыре робота «Маркер», как в ударном, так и в разведательном варианте, будут доставлены в Донбасс уже в феврале.