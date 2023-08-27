Москва, 27 августа, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Министерство обороны 27 августа опубликовало видеозапись уничтожения российской артиллерией опорных пунктов украинской армии в зоне спецоперации.

Кадр из видео

На кадрах запечатлено, как российский расчёт беспилотников обнаружил в лесополосе опорный пункт ВСУ, который после этого точным ударом накрыла артиллерия.

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«Операторы БПЛА вскрыли вражескую позицию в лесополосе и навели огонь артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате точного удара российских артиллеристов украинский опорный пункт вместе с находившимися в нём военными ВСУ уничтожили.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ активизировались в регионе ко Дню независимости Украины, однако это не принесло им успеха. Он отметил, что сохраняется опасность поражения украинскими беспилотниками. Сальдо уточнил, что никакое оборонительное вооружение не может гарантировать стопроцентного результата.