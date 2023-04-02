Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по региону.

Липунов Г. А. Шахта «Обуховская»

«В шахте «Обуховская» произошло задымление. Эвакуированы более 200 человек», — сообщили в ведомстве, отметив, что горения нет.

Уточняется, что инцидент произошёл в 6 км от города Зверево, на промежуточной подстанции, находящейся на глубине около 200 метров.

На месте запущена вентиляционная система, работает нештатное аварийно-спасательное формирование. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе шахта имени Скочинского в Кировском районе города Донецка Донецкой Народной Республики подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. В результате инцидента пострадали девять горняков, один из них скончался.