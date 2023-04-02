На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошёл пожар
Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по региону.
«В шахте «Обуховская» произошло задымление. Эвакуированы более 200 человек», — сообщили в ведомстве, отметив, что горения нет.
Уточняется, что инцидент произошёл в 6 км от города Зверево, на промежуточной подстанции, находящейся на глубине около 200 метров.
На месте запущена вентиляционная система, работает нештатное аварийно-спасательное формирование. Пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе шахта имени Скочинского в Кировском районе города Донецка Донецкой Народной Республики подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. В результате инцидента пострадали девять горняков, один из них скончался.