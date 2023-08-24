Херсон, 24 августа, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил 24 августа, что российские военные не дали ВСУ высадиться на левый берег Днепра и потопили две лодки с восемью боевиками.

Он отметил, что боестолкновение произошло утром между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. По словам Сальдо, вышедшие с правого берега лодки ВСУ сразу засекла российская разведка.

«Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили. Отличный подарок Зеленскому — ему понравится», — сообщил врио губернатора в Telegram-канале.

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