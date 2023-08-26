Москва, 26 августа, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Житель Московского региона в субботу выиграл ₽492 млн в лотерее «Спортлото «4 из 20», сообщило 26 августа РИА Новости.

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«Был разыгран многомиллионный суперприз — 492 070 999 рублей. По предварительной информации, победителем стал участник из Московского региона», — сообщили журналистам в службе распространения гослотерей «Столото».

Билет стоит ₽250. Для выигрыша суперприза в лотерее нужно угадать все числа в двух полях билета. Счастливчик выбрал3,4,16, 15 и9,10,12, 1. Это третий по размеру суперприз за всю историю «Спортлото «4 из 20».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года организаторы лотереи «Мечталлион» сообщили, что разыскивают 30 победителей. Их выигрыши составили от ₽1 млн, но за ними так никто и не обратился.

При этом в марте житель Москвы, работая продавцом лотерейных билетов «Русского лото» и «Спортлото», в течение года украл почти 12 000 билетов на ₽1,4 млн рублей. Это не помогло мужчине разбогатеть, но против него возбудили уголовное дело.