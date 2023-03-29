Москва, 29 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Мужчина устроился продавцом лотерейных билетов «Русского лото» и «Спортлото» и украл почти 12 000 билетов на 1,4 миллиона рублей, но выиграть ему так и не удалось. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

50-летний Андрей Ванчук в конце 2021 года устроился в АО «Лотереи Москвы» продавцом билетов «Столото» («Русское лото», «Жилищная лотерея» и «Спортлото»). В обязанности мужчины входила продажа лотерейных билетов, и за вверенные ему материальные ценности мужчина нёс ответственность по договору. Проработав несколько месяцев, Андрей понял, что зарплаты простого продавца ему мало. У мужчины созрел план обогащения, ведь он мог разбогатеть буквально не отходя от кассы. Примерно полгода Ванчук брал лотерейные билеты в надежде на выигрыш, но ему так и не повезло. За время своих попыток мужчина присвоил около 12 тысяч билетов. В результате на него завели уголовное дело.

«От АО «Лотереи Москвы» поступила информация о том, что продавцом-консультантом в период с февраля по сентябрь 2022 года были похищены лотерейные билеты в количестве 11 979 штук на общую сумму 1 393 850 рублей», — рассказал собеседник агентства

По данному факту завели уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.