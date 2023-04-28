Москва, 28 апреля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. 30 человек выиграли от одного миллиона рублей в флагманской лотерее «Мечталлион» в 2023 году, но так и не обратились за выигрышами.

Пресс-служба «Национальной Лотереи» «Мечталлион»

Розыгрыши лотерей были приурочены к Новому году, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. В целом в этих тиражах миллионерами стали 344 участника, 314 из них уже обратились за получением своего выигрыша.

Если лотерейный билет привязан к номеру телефона, то, в случае выигрыша, победитель получает смс-сообщение, после чего с ним связываются клиентские менеджеры «Национальной Лотереи», чтобы уточнить, как ему будет удобнее получить свой выигрыш. Если билет не привязан к номеру телефона, то для получения выигрыша победитель связывается с лотереей самостоятельно.

30 победителей, которых разыскивает «Национальная Лотерея», относятся ко второму случаю. Их билеты были куплены в отделениях Почты России. Три билета были приобретены в Краснодарском крае, по два — в Волгоградской, Ленинградской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. По одному победителю разыскивается в Пермском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском АО, республиках Татарстан, Карачаево-Черкесия, Саха (Якутия), а также в Вологодской, Калужской, Воронежской, Московской, Мурманской, Кировской, Нижегородской, Омской, Новгородской, Тверской, Оренбургской и Рязанской областях.

Пресс-служба «Национальной Лотереи» напомнила, что обратиться за выигрышем можно в течение семи месяцев с момента объявления итогов розыгрыша.

Всего за время проведения лотереи «Мечталлион» миллионерами стали 510 участников. Они выиграли около 830 млн рублей, при этом в целом выигрышными оказались более 10 миллионов билетов.