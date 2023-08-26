Люблин, Польша, 26 августа, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Первый случай болезни легионеров (легионеллёза) зафиксировали 26 августа в польском Люблине. В больницу попал пенсионер.

Jaap Arriens/Global Look Press

Сообщается, что мужчина недавно вернулся из города Жешува, где произошла вспышка заболевания и уже восемь человек скончались. Пациента поместили в больницу, не сообщив деталей о состоянии.

«Результаты исследований указывают, что источником является водопроводная система, другие источники установить не удалось», — процитировал канал TVP главу санэпидемиологической станции в Жешуве Яромира Шленчека.

В Жешуве и его окрестностях с диагнозом «легионеллёз» госпитализировали уже 127 человек.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших от болезни легионеров в Польше достигло восьми человек. По словам медиков, последним умершим оказался пожилой пациент с большим количеством болезней. У него также диагностировали рак, но по результатам анализов подтвердили наличие у него легионеллы.

Название «болезнь легионеров» связано со вспышкой в 1976 году в Филадельфии тяжёлого респираторного заболевания по типу пневмонии. Тогда более четырёх тыс. участников съезда Американского легиона собрались на 49-м съезде организации. После его завершения они разъехались по домам, а через три дня один из участников умер. Ещё через три дня пенсильванский терапевт заметил, что трое больных пневмонией, которых он лечил, посещали съезд. В тот же день схожие симптомы обнаружили ещё у троих участников мероприятия. Власти штата объединили все случаи, связали заболевание со съездом. Ко 2 августа 1976 года умерли 18 легионеров, всего за время вспышки заболел 221 человек, 34 умерло.