Варшава, 26 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В Польше возросло количество умерших от легионеллёза. На сегодня известно о как минимум восьми скончавшихся в районе города Жешув (Подкарпатское воеводство). Об этом 26 августа сообщил польский телеканал Polsat.

Известия/Дмитрий Коротаев

По словам медиков, последний умерший ― пожилой пациент с большим количеством болезней. У него также диагностировали рак, но по результатам анализов подтвердили наличие у него бактерий легионеллы.

С признаками заболевания в больницу госпитализировали ещё 113 человек.

Как сообщало ИА Регнум, первые случаи заражения и смертей от легионеллёза в Жешуве стали появляться в середине недели. О вспышке болезни легионеров на юге Польши местные СМИ сообщили 24 августа. На тот момент от бактериальной инфекции скончались пять человек. Ещё 74 человека инфицированы.

По предварительной информации, распространение бактерии могло произойти через городскую водопроводную систему. Власти ждут первых результатов проб воды. Власти сформировали кризисный штаб и планируют проведение дезинфекции водопроводной сети.