Киев, 26 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Проведение мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и возможные уступки российской стороне станут геостратегическим фиаско западных стран. Такое мнение 26 августа высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов изданию Politico.

РИА Новости/БелТа/Максим Гучек

«Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада и запустят обратный отсчёт до начала антидемократической контрреволюции и продвижения автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая», — сказал он.

Данилов назвал освобождение Россией части своих территорий «ещё одним подтверждением полной неадекватности» Москвы в оценке политической и военной ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа экс-разведчик американской армии Скотт Риттер написал, что в итоге Украине придётся подписать акт о полной капитуляции, как это вынуждена была сделать Япония по итогам Второй мировой войны. Эксперт напомнил киевским властям, что Россия не предлагала им обменять территории на перемирие, это сделало НАТО.

Перед этим зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что Украине придётся отказаться даже от Киева для вступления в НАТО, так как все её территории спорные. По его словам, в этом случае украинскую столицу придётся перенести во Львов, если с этим согласится Польша.