Ниамей, 25 августа, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Ультимативное требование послу Франции в Ниамее Сильвену Итте покинуть Нигер в течение 48 часов выдвинули лидеры мятежников, совершивших государственный переворот в стране. Об этом 25 августа сообщает телеканал Al Hadath.

«Компетентные нигерские власти приняли решение лишить своего агремана господина Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера в (течение) 48 часов», — сказано в заявлении пришедших к власти военных.

Уточняется, что решение принято, в том числе, в связи с действиями французских властей, противоречащими интересам Нигера.

Отмечается, что посол не отреагировал на вызов в МИД Нигера, которое находится под контролем мятежников, и отказался от встречи с их представителями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мятежники, пришедшие к власти в Нигере, разрешат военным силам из Мали и Буркина-Фасо в случае иностранного вторжения действовать на территории страны.

Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер 19 августа, намереваясь выступить в качестве посредников в урегулировании ситуации в стране. При этом накануне представители сообщества заявили, что уже назначили дату военной интервенции в Нигер, которая состоится, если вопрос не будет урегулирован мирным путём.

20 августа делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покинула Нигер после того, как переговоры с мятежникам не увенчались успехом.

В ходе переговоров с мятежниками делегация потребовала незамедлительно вернуть власть отстранённому мятежниками президенту Мохамеду Базуму. Члены военного совета Нигера это требование отвергли.