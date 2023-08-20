Ниамей, 20 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покинула Нигер после того, как переговоры с мятежникам не увенчались успехом, сообщил 20 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированные источники.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

«Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с военным советом», — сказано в сообщении.

Делегация ЭКОВАС в ходе переговоров выдвинула требование незамедлительно вернуть власть отстранённому мятежниками президенту Мохамеду Базуму. Члены военного совета Нигера это требование отвергли.

Как сообщало ИА Регнум, делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер 19 августа, заявив о намерении выступить в качестве посредников в урегулировании ситуации в стране. При этом днём ранее представители сообщества заявили, что уже назначили дату военной интервенции в Нигер, которая состоится, если вопрос не будет урегулирован мирным путём. Обнародовать эту дату они не собираются.

Также 19 августа в Нигер прибыла делегация ООН. Представители правительства мятежников в ходе встречи с этой делегацией заявили, что считают введённые против Нигера санкции несправедливым, и заверили ООН, что с отстранённым главой государства и членами его семьи всё в порядке.

Глава правящего в Нигере после госпереворота Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани 20 августа заявил, что новые власти страны не желают войны, но если такая необходимость возникнет, Нигер будет защищаться.