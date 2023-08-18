Аккра, 18 августа, 2023, 23:39 — ИА Регнум. На встрече в столице Ганы Аккре начальники генеральных штабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились о начале военного вторжения в Нигер, не называя при этом конкретной даты. Соответствующее заявление комиссара организации по политическим делам, миру и безопасности Абделя Фатау Мусаха передал 18 августа телеканал Al Jazeera.

Warandpeace.ru Солдаты ЭКОВАС

«Мы готовы выступить в любое время, когда будет отдан приказ. День «Д» также решён. Мы уже согласовали и доработали то, что потребуется для интервенции», — сказал Мусах.

Комиссар ЭКОВАС подчеркнул, что организация всё ещё готовит посредническую миссию в Нигер, поэтому «ни одну дверь не закрыли».

Мусах добавил, что происходящее в Нигере представляет собой часть серии переворотов в регионе, ЭКОВАС попытается положить этому конец.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава правящего в Нигере после госпереворота «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани согласился начать переговоры с лидерами ЭКОВАС. Он выразил стремление к разрешению дипломатическим путём ситуации в стране, возникшей в результате госпереворота и отстранения от власти президента Нигера Мохамеда Базума.

В ночь на 27 июля в Нигере произошёл мятеж, организованный группой военных. Его участники захватили власть в стране и свергли действующего президента Базума.

30 июля ЭКОВАС провело первое заседание по ситуации в Нигере. Организация дала мятежникам неделю, чтобы восстановить в стране конституционный порядок, в противном случае ЭКОВАС пообещал принять меры, которые посчитает необходимыми.

В свою очередь мятежники, захватившие власть в Нигере, на встрече с прибывшей в Ниамей и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Мохамеда Базума, если соседние государства вторгнутся в страну.