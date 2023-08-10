Мурманск, 10 августа, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Турист во время прогулки по горам Хибины в Мурманской области смог с помощью крика отогнать бегущих за ним медведей. Он снял происшествие на видео и выложил его в Telegram-чате «Териберка».

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Мужчина дважды крикнул на медведей, после чего они пустились наутёк. Турист сообщил, что сорвал голос, когда кричал. На вопрос, что он чувствовал в это время, мужчина ответил, что ему было страшно, но вспомнил видео, как пожилая женщина прогнала медведя.

«Вспомнил видос с ютуба, как бабуля палкой медведя бьёт, который вышел на помойку, ну и то, что они, в принципе, трусливые», — написал турист.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманской области в июне 2022 года медведь вышел к дачному посёлку и бродил по нему. Животное пришлось застрелить.

В июле в этом регионе разрешили охоту на бурого медведя. В регионе выделили квоту на отстрел 144 особей. По данным минприроды, в Мурманской области на тот момент было около 900 бурых медведей.