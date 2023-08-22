Кострома, 22 августа, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В Костроме сотрудники МЧС России отловили медведя, который забрёл в город, сообщили 22 августа в пресс-службе ведомства.

МЧС России

«Косолапый, бегая по улицам, увидел двух мужчин на лавочке. От испуга медведь залез на дерево высотой почти с пятиэтажный дом», — говорится в сообщении.

На место прибыли спецслужбы. После введённого снотворного медведь уснул. После этого спасатели с помощью автолестниц спустили медведя на землю и на носилках донесли животное до автомобиля полиции.

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В ведомстве уточнили, что от лап медведя никто не пострадал. Животное находится в безопасности. Его осмотрят и отпустят в лес.

Как сообщало ИА Регнум, в августе турист во время прогулки по горам Хибины в Мурманской области смог с помощью крика отогнать бегущих за ним медведей. Мужчина дважды крикнул на медведей, после чего они пустились наутёк. После инцидента он рассказал, что ему было страшно, но он вспомнил видео, как пожилая женщина прогнала медведя палкой.