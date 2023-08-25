Вашингтон, 25 августа, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Сын Дональда Трампа после завершившейся процедуры ареста отца начал продажу мерча с изображениями тюремной фотографии бывшего президента США. Об этом он написал на своей станице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Чтобы было ясно, вся прибыть от продажи этой продукции в моём интернет-магазин будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой», — написал Дональд Трамп — младший.

Ассортимент, представленный в интернет-магазине, включает в себя как футболки, так и кружки и другие аксессуары с тюремной фотографией 45-го президента Соединённых Штатов Америки.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп прибыл в Джорджию, где прошла процедура его ареста по делу о вмешательствах в выборы. Арест экс-президента продлился не более получаса, он вышел под заранее оговорённый залог в размере 200 тысяч долларов. Таким образом, Дональд Трамп стал первым президентом в истории США с официальном фото при аресте.