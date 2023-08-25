Атланта, США, 25 августа, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп стал первым президентом за всю историю США — бывшим или действующим, — которого сфотографировали при аресте. Фотографию политика 25 августа распространил офис шерифа округа Фултон в американском штате Джорджия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Официальное тюремное фото Трампа или так называемый магшот сделано в тюрьме в Атланте. Сюда Трамп прибыл сдаваться под стражу в рамках дела о попытке вмешательства в ход президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Да этого экс-американский лидер трижды сдавался властям в здании суда, где не проходил положенные при аресте процедуры в полной мере и его фото не делали.

Арест Трампа продлился не более получаса, он вышел под заранее оговорённый с властями залог в размере 200 тысяч долларов. Выйдя из здания тюрьмы, Трамп в очередной раз заявил о своей невиновности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-глава Белого дома Трамп покинул тюрьму в Атланте в американском штате Джорджия после процедуры ареста. Прибывший в тюрьму Трамп был внесён в списки заключённых, затем его освободили под заранее оговорённый залог в 200 тысяч долларов.

Всё происходившее в тюрьме Трамп назвал «пародией на правосудие» и попыткой вмешаться в выборы.