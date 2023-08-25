Донецк, 25 августа, 2023, 04:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о 93 фактах ведения огня со стороны ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, на донецком направлении ВСУ совершили 83 обстрела из артиллерии и РСЗО, на горловском — 8 обстрелов, на ясиноватском — 2 обстрела.

Всего Вооружённые силы Украины выпустили 337 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка и Александровка.

В представительстве отметили, что в результате обстрелов в Петровском районе Донецка погибла мирная жительница, ещё четыре человека получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что 24 августа при обстреле ВСУ Донецка осколки снарядов попали в палату с двумя младенцами в роддоме города. В тот момент в учреждении находились 30 новорожденных детей.