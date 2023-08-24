Донецк, 24 августа, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Осколки снаряда ВСУ попали в палату с двумя младенцами в роддоме Донецка. Обломки снаряда западного образца прилетели 24 августа в одну из палат «Медицинского центра материнства и детства» ЦГБ имени Вишневского.

Pedro Reyna

«Вот всё здесь, даже имя написано. 15 августа родился, а этот — 17 августа. Вот с той стороны упал осколок, грубо говоря, три метра от окна», — рассказал РИА Новости охранник, находившийся в роддоме в момент обстрела.

По его словам, в этот момент в учреждении находились 30 новорождённых. При обстреле пострадало остекление и медицинское оборудование. Во дворе роддома вырвало деревья. Обстрел близлежащих к роддому территорий вёлся около получаса.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании снаряда ВСУ во время очередного обстрела в остановку общественного транспорта. Также при обстреле получили повреждения фасад, остекление и центральный вход расположенного рядом магазина, был уничтожен гражданский автомобиль. Как сообщало ИА Регнум, утром 24 августа ВСУ за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка. Украинские военные выпустили по городу пять кассетных снарядов калибра 155 мм и 20 ракет из реактивных систем залпового огня.