Калуга, 24 августа, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Полицейские задержали виновника автоаварии в Калуге, в котором пострадали десять граждан. Об этом 24 августа сообщили в региональном УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сотрудниками госавтоинспекции УМВД России по городу Калуге задержан водитель автомобиля Тойота, совершивший дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пешеходы», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что задержанного в апреле этого года лишили права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, страшная авария произошла в Калуге днём 24 августа. Водитель сбил людей на тротуаре в районе дома №11 по улице Кирова. Мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем «Тойота», не справился с управлением и въехал в остановку, на которой находились люди.

Пострадали десять человек, среди которых трое несовершеннолетних. Их доставили в медицинские учреждения города.

Источник ИА Регнум рассказал, что виновника ДТП в Калуге 49-летнего Владимира Антонова ранее неоднократно уличали в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Это произошло в 2012, 2013 и дважды в 2014 году. За это его лишили водительских прав.

Сын виновника ДТП в беседе с журналистами отметил, что не в курсе всех деталей аварии с участием отца и намерен в ближайшее время отправиться в Калугу.