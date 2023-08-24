Москва, 24 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Опубликованы кадры с места ДТП в Москве, участником которого стал депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Владимир Федоренко/РИА Новости Депутат Госдумы Андрей Гурулёв

На видео попал чёрный автомобиль BMW, который получил заметные повреждения: помяты левое крыло, капот и бампер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3828545" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Депутат Гурулев попал в ДТП в Москве

Как сообщало ИА Регнум, Гурулёв 24 августа опубликовал видео, в котором рассказал, что не пострадал в ДТП.

Дорожная авария с участием депутата произошла в Москве на улице Правды. В его автомобиль, двигавшийся по своей полосе, врезалась легковушка.

Эта машина также зацепила ещё несколько автомобилей. О пострадавших в ДТП информации нет.