Появились кадры с места ДТП с участием депутата Гурулёва
Опубликованы кадры с места ДТП с участием депутата Гурулёва в Москве
Москва, 24 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Опубликованы кадры с места ДТП в Москве, участником которого стал депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутат Госдумы Андрей Гурулёв
На видео попал чёрный автомобиль BMW, который получил заметные повреждения: помяты левое крыло, капот и бампер.
Депутат Гурулев попал в ДТП в Москве
Как сообщало ИА Регнум, Гурулёв 24 августа опубликовал видео, в котором рассказал, что не пострадал в ДТП.
Дорожная авария с участием депутата произошла в Москве на улице Правды. В его автомобиль, двигавшийся по своей полосе, врезалась легковушка.
Эта машина также зацепила ещё несколько автомобилей. О пострадавших в ДТП информации нет.