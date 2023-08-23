Берлин, 24 августа, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Представитель правительства Федеративной Республики Германии Вольфганг Бюхнер в беседе с журналистами сообщил, что решения о передаче Украине крылатых ракет Taurus ещё не принято. Он отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц «тщательно взвешивает» решения о поставках каких-либо вооружений Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Вы знаете позицию канцлера по этому вопросу. В последние дни он неоднократно давал это понять. Он неоднократно говорил, что очень и очень тщательно взвешивает каждое из этих решений», — сказал Бюхнер на пресс-конференции в среду, 23 августа.

Также он подчеркнул, что каких-либо продвижений в дискуссии по предоставлению Украине крылатых ракет Taurus пока нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штарк-Циммерман призвала ускорить принятие решения о поставках Украине упомянутых ракет. Кроме того, она поприветствовала решение Дании и Нидерландов о будущих поставках Вооружённым силам Украины современных истребителей F-16.