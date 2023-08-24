Кейптаун, 24 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. БРИКС обеспокоена конфликтами в мире и выступает за их мирное разрешение путём диалога. Об этом 24 августа заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита организации в Йоханнесбурге.

Григорий Сысоев/РИА Новости Сирил Рамафоса

«Мы очень обеспокоены конфликтами в мире», — сказал он.

Рамафоса отметил, что БРИКС является сторонницей мирного разрешения конфликтов с помощью диалога.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа президент России Владимир Путин заявил, что государства — участники БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности каких-либо стран. Он отметил, что организация — за создание многополярного справедливого миропорядка, основанного на международном праве и соблюдении ключевых принципов Устава ООН.

До этого глава государства рассказал, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну. Путин подчеркнул, что российская сторона приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, традиции, язык и будущее.