Москва, 23 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран. Об этом 23 августа на саммите объединения заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что БРИКС ратуют за формирование многополярного миропорядка, основанного на международном праве, включая право народов на собственное развитие.

«Мы все единодушно выступаем в пользу многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого, основанного на мировом праве и соблюдении ключевых принципов Устава ООН», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что БРИКС выступает за определение каждым народом своей собственной модели развития.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге заявил, что ряд проявлений колониализма всё ещё не изжит, и их по-прежнему практикуют бывшие метрополии, в частности в экономической, информационной и гуманитарной сферах.

Глава государства подчеркнул, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран проходит, однако, по его словам, это происходит при сопротивлении тех, кто привык к своей исключительности и монополии в международных делах.

Путин также добавил, что Россия и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства.

Президент России отметил, что мир трансформируется и движется к многополярности. По его словам, это магистральный, стратегический вектор мировой политики.