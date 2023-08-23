Москва, 23 августа, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Минобороны России показало 23 августа кадры работы вертолётов Ка-52 «Аллигатор» на южнодонецком направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM

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В оборонном ведомстве отметили, что лётчики разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 точными ударами управляемых ракет уничтожают бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 23 августа заявил, что за сутки потери ВСУ на пяти направлениях составили 485 военных. в частности на южнодонецком — 145. Также по данным ведомства, на этом направлении российские военные за сутки уничтожили танк, три автомобиля и самоходную гаубицу М109 Paladin.