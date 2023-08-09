Москва, 9 августа, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Российские региональные торговые сети добровольно ограничат цены на некоторые продукты питания в своих магазинах, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по продуктовым прилавкам

Речь идёт о ведущих социально значимых продовольственных товарах, таких как сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию. Соответствующее предложение ритейлеры выдвинули на совещании Минпромторга.

В ведомстве напомнили, что ранее систему добровольного ограничения наценки на уровне не более 5% ввели крупные федеральные торговые сети. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов призвал проанализировать сложившуюся ситуацию и выработать компромиссные решения, чтобы сохранить то сочетание цены и качества товаров, которое было бы предпочтительным для потребителей.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что депутаты его фракции подготовили законопроект о полномочиях правительства РФ устанавливать максимальные цены на продовольственные товары. Так депутаты решили бороться с высокими ценами в аэропортах и на вокзалах.

30 июня Минпромторг объявил о том, что подготовило проект постановления об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке. В ведомстве считают, что система маркировки таких товаров позволит магазинам оперативно выявлять продукцию, которая по разным причинам оказывается под запретом к продаже.

Авторы документа включили в список таких причин и те случаи, когда у продукции истекает срок годности. Постановление предполагает поэтапное внедрение подобных требований. Оно распространяется на табачную и молочную продукцию, а также на воду и пиво в упаковках.