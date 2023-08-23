Владимир, 23 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Четыре точки общепита во Владимире приостановили работу по итогам проверки после отравления шаурмой, сообщили 23 августа в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние было отмечено на всех проверенных объектах», — сообщили в ведомстве.

На 80 суток приостановили работу двух предприятий быстрого обслуживания: одно находится по адресу улица Тракторная, дом 48-а, другая — проспект Строителей, дом 20.

Решение принял Октябрьский районный суд, признав ИП Давудяна А. Г. виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ, то есть в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.

На 90 суток приостановили работу точки общественного питания, находящейся по адресу улица Верхняя Дуброва, дом 36-а. Её владельца ИП Давудяна А. Г. Ленинский районный суд признал виновным по той же статье КоАП.

Также на 90 суток приостановили работу точки на улице Чайковского в доме №27-а. Виновным по той же статье Кодекса об административных правонарушениях Ленинский районный суд Владимира признал ИП Рустамова З. Д.

Нарушения в этих точках общепита Роспотребнадзор выявил в ходе внеплановых проверок. Сотрудники ведомства установили нарушения требований санитарного законодательства.

Оказалось, что в точках фаст-фуда не соблюдаются требования к санитарной обработке помещений, нет возможности обеспечить поточность технологических процессов. Также возникли вопросы к сырью, которое, как выяснилось, находилось без подтверждающей качество, безопасность, прослеживаемость и сроки годности товарно-сопроводительной документации.

«Отсутствует входной контроль за поступающими пищевыми продуктами и сырьём, не соблюдается технология приготовления готовых блюд, на отдельных проверенных предприятиях не предусмотрено централизованное водоснабжение и водоотведение. Отсутствуют условия для переработки мясного сырья и овощей, приготовления многокомпонентных салатов и соусов», — отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор добавил, что повара на момент проверки находились на работе без специальной санитарной одежды и медицинских книжек. Они не прошли осмотр на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, во Владимире 17 августа к врачам стали обращаться люди с отравлением. Выяснилось, что все они покупали шаурму. В итоге число отравившихся превысило сто человек.

СКР возбудил уголовное дело по статье о не отвечающих требованиям безопасности оказании услуг (часть 1 статьи 238 УК РФ). 21 августа ведомство сообщило о задержании одного из подозреваемых по делу.