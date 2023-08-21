Владимир, 21 августа, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Следователи задержали подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире. Как стало известно 21 августа, им оказался 46-летний житель Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области», — сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, мужчина поставлял во владимирский общепит мясо, переработанное с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Задержанного допросили в статусе подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту массового отравления ранее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа к медикам обратились 17 человек, которые пожаловались на боли в желудке. К вечеру количество госпитализированных с симптомами отравления увеличилось до 33. 18 августа число пострадавших увеличилось до 56 человек. 19 августа число пострадавших выросло до 76, позднее, 21 августа — до 107 человек. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что тяжёлых случаев нет, все пациенты идут на поправку. В СК сообщили, что все пострадавшие купили шаурму в пяти разных местах.