Владимир, 21 августа, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, сообщил 21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.

Александр Рюмин/ТАСС

«С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребёнка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что тяжёлых случаев нет, все пациенты идут на поправку.

Ситуация находится на контроле областного минздрава и управления Роспотребнадзора.

Надзорные ведомства выявили и опечатали пять точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стали некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия. Управление Роспотребнадзора передало информацию о выявленных нарушениях в Следственный комитет.

Авдеев добавил, что с главным санитарным врачом области Татьяной Даниловой договорились о предоставлении информации о поставщиках некачественного мяса, как только они будет определены. Эту информацию необходимо знать бюджетным учреждениям, чтобы понимать, с кем опасно сотрудничать, пояснил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа к медикам обратились 17 человек, которые пожаловались на боли в желудке. К вечеру количество госпитализированных с симптомами отравления увеличилось до 33. 18 августа число пострадавших увеличилось до 56 человек. Затем 19 августа число пострадавших выросло до 76.

В СК сообщили, что все пострадавшие купили шаурму в пяти разных местах. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».