Юрюзань, Челябинская область, 3 августа, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Впавший в кому после нападения участник спецоперации Антон Чашкин скончался 2 августа в больнице Челябинской области, не приходя в сознание, сообщила RT вдова военного Юлия.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

По словам супруги военного, Чашкин находился в зоне СВО десять месяцев и недавно приехал в отпуск. Мужчина планировал побыть дома недолго, а затем вернуться на фронт.

Конфликт между Чашкиным и 24-летним выходцем из Таджикистана произошёл ночью 22 июля в одном из баров в городе Юрюзани Челябинской области. Очевидцы происшествия утверждают, что мигрант первым напал на ветерана боевых действий. Чашкин пытался мирно разрешить конфликт, однако на улице злоумышленник исподтишка ударил участника СВО, затем он упал на асфальт и получил травму головы.

Потерявшего сознание военного отвезли в больницу, но госпитализировать не стали, сославшись на его нетрезвый вид. Без сознания Чашкина привезли домой, до утра его состояние не изменилось. Родные повторно доставили к медикам мужчину. Врачи диагностировали у него гематомы головного мозга и перелом костей черепа. Чашкину сделали операцию и ввели в медикаментозную кому. Через пять дней его на вертолёте перевезли в больницу в Челябинск, но боец скончался, не приходя в сознание.

По факту нападения на участника СВО возбуждено уголовное дело. Ведётся поиск преступника. Точную причину смерти Чашкина установит экспертиза. Вдова намерена привлечь к ответственности больницу в Юрюзани за несвоевременное оказание медпомощи.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Волгограде избили мать двоих детей, жену участника спецоперации на Украине. По словам женщины, её отношения с соседями по дому испортились после начала СВО. Сначала её соседка начала проявлять агрессию по отношению к ней и семье, затем другой сосед после застолья с той же самой соседкой вышел на улицу и попытался замахнуться на детей. Увидев это, женщина сделала замечание мужчине, на что он сразу же замахнулся и на неё. В результате жительница Волгограда упала со ступенек, а после мужчина её избил. Пострадавшая обратилась в полицию.