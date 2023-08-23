Донецк, 23 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Момент удара по дому в центре Донецка, который нанесли 23 августа ВСУ в ходе обстрела, попал на видео. Видео опубликовал глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

На кадрах видно, как из центра жилой застройки поднимается облако после взрыва.

Кроме того, в интернете появилось видео, снятое с другого ракурса. На нём видно, что удар пришёлся по многоэтажному дому.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3828190" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент прилета в Донецке

Также появилось видео последствий удара, нанесённого ВСУ. Повреждение получило административное здание, сильно пострадал многоэтажный жилой дом.

Как сообщало ИА Регнум, утром Кулемзин распространил информацию об ударе ВСУ по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Он сообщил о прямом попадании в многоэтажный дом на улице Розы Люксембург.

Также, по его данным, у школы № 13 взрывом повредило остекление.

По данным СЦКК, в первой половине дня 23 августа ВСУ неоднократно обстреливали Донецк, в том числе Киевский район. При этом украинская армия применила артиллерию калибра 155 мм. Обстрелу также подверглись Куйбышевский и Кировский районы.