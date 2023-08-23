Момент удара ВСУ по дому в центре Донецка попал на видео
Донецк, 23 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Момент удара по дому в центре Донецка, который нанесли 23 августа ВСУ в ходе обстрела, попал на видео. Видео опубликовал глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
На кадрах видно, как из центра жилой застройки поднимается облако после взрыва.
Кроме того, в интернете появилось видео, снятое с другого ракурса. На нём видно, что удар пришёлся по многоэтажному дому.
Также появилось видео последствий удара, нанесённого ВСУ. Повреждение получило административное здание, сильно пострадал многоэтажный жилой дом.
Как сообщало ИА Регнум, утром Кулемзин распространил информацию об ударе ВСУ по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Он сообщил о прямом попадании в многоэтажный дом на улице Розы Люксембург.
Также, по его данным, у школы № 13 взрывом повредило остекление.
По данным СЦКК, в первой половине дня 23 августа ВСУ неоднократно обстреливали Донецк, в том числе Киевский район. При этом украинская армия применила артиллерию калибра 155 мм. Обстрелу также подверглись Куйбышевский и Кировский районы.