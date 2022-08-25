Пермский район, Пермский край, 25 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Пермском крае работницу зернохранилища насмерть засыпало зерном. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По данным следствия, несчастный случай на производстве произошёл в селе Култаево Пермского района днём 23 августа. На сельхозпредприятии обрушилась металлическая конструкция зернохранилища. В результате на работницу высыпалось зерно объёмом не менее 100 тонн. Женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Стоит отметить, в 2021 году на территории Прикамья жертвами несчастных случаев на производстве стали 32 человека. Это на 6% меньше, по сравнению с предыдущим периодом.