Тамбов, 15 января, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Двое мужчин 39 и 19 лет погибли, засыпанные зерном во время работы на сельхозпредприятии в Тамбовской области. Об этом 15 января сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Чрезвычайное происшествие произошло днём в Сосновском районе в селе 3-и Левые Ламки. По предварительным данным, на территории сельскохозяйственной организации двое рабочих оказались на дне ёмкости, предназначенной для просушки зерна. При подаче зерна кукурузы на сушильный агрегат рабочих засыпало насмерть.

СКР по региону была организована процессуальная проверка по факту трагедии. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и руководство сельхозпредприятия. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и пятерых пострадавших в результате ЧП на предприятии ООО «Группа Магнезит» в Красноярском крае.